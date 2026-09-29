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Bezorgwagen uitgebrand in Veldhoven, ramen van naastgelegen huis gesprongen

Aangepast
De bezorgwagen brandde helemaal uit (foto: Persbureau Heitink).
De bezorgwagen brandde helemaal uit (foto: Persbureau Heitink).

Een bestelbus die wordt gebruikt voor het bezorgen van boodschappen is dinsdagavond uitgebrand aan de Rosep in Veldhoven. Door de brand vatte ook een ander voertuig vlam. Door de hitte sprongen de ramen van het naastgelegen huis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De melding van de brand kwam rond kwart voor negen binnen bij de brandweer. De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand en bluste allebei de voertuigen.

Brandweerlieden konden voorkomen dat het huis meer schade opliep. De bestuurder van de bezorgwagen raakte niet gewond. Iets na negen uur werd het sein brandmeester gegeven. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan.

  • Foto: Persbureau Heitink.
    Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.

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