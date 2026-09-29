Bezorgwagen uitgebrand in Veldhoven, ramen van naastgelegen huis gesprongen

Een bestelbus die wordt gebruikt voor het bezorgen van boodschappen is dinsdagavond uitgebrand aan de Rosep in Veldhoven. Door de brand vatte ook een ander voertuig vlam. Door de hitte sprongen de ramen van het naastgelegen huis.

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De melding van de brand kwam rond kwart voor negen binnen bij de brandweer. De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand en bluste allebei de voertuigen. Brandweerlieden konden voorkomen dat het huis meer schade opliep. De bestuurder van de bezorgwagen raakte niet gewond. Iets na negen uur werd het sein brandmeester gegeven. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan.