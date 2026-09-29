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Busje in brand in Veldhoven, ramen naastgelegen huis springen door hitte

Aangepast
Foto: archief.
Foto: archief.

Een personenbusje aan de Rosep in Veldhoven stond dinsdagavond in brand. Daardoor vatte ook een ander voertuig vlam. Door de hitte sprongen de ramen van het naastgelegen huis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De melding van de brand kwam rond kwart voor negen binnen bij de brandweer. De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand en bluste allebei de voertuigen.

Brandweerlieden konden voorkomen dat het huis meer schade opliep. Iets na negen uur werd het sein brandmeester gegeven.

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