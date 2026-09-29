Domien Verschuuren krijgt rol in The Voice met bekende zanger

Domien Verschuuren heeft samen met zanger Snelle een rol in het nieuwste seizoen van The Voice. De Tilburgse radio-dj van Qmusic zal waarschijnlijk samen met Snelle een coachduo vormen. Dat kondigde het tweetal dinsdagmiddag aan in het radioprogramma van Domien. Ze mogen nog niet vertellen wat hun rol precies wordt.

"Wij mogen eigenlijk niks bekendmaken vandaag", begon Verschuuren. Toch mag hij één ding zeggen: "We worden toegevoegd aan het team van The Voice of Holland."

Volgens Snelle hebben de twee 'al dan niet een stoel'. "Kijk maar wat het wordt", laat hij de sidekicks gokken. Die vragen of zij op een knop mogen drukken. "Mag ik niet zeggen", reageerde de zanger. "Maar ze kunnen ons nu ook niet meer ontslaan." Verschuuren vervolgt lachend: "We hadden een knop."

Afgevallen deelnemers

In 2022 begeleidden Typhoon en Maan kandidaten die volgens hen onterecht afvielen. Dat seizoen van The Voice werd door misstanden achter de schermen al na twee afleveringen van de buis gehaald. Mogelijk krijgen Verschuuren en Snelle een vergelijkbare rol.

"Als de coaches hun stoel niet draaien, is het normaal gesproken einde verhaal voor de deelnemers van The Voice of Holland. Deze twee coaches kijken elke ronde achter de schermen mee en pikken er kandidaten uit die tijdens the blind auditions, the battles of the knockouts volgens hen 'ten onrechte' afvallen'", communiceerde de zender toen over hun rol.

Twee van de afgevallen kandidaten zouden terugkomen in de kwartfinales. Het was toen de bedoeling dat het via een zelfstandige competitie op Videoland te zien was. Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe seizoen van The Voice uitgezonden wordt.