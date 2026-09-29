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Twee gewonden na botsing tussen tractor en auto in Wernhout

Aangepast
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

Twee mensen zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een botsing tussen een tractor en auto op de Wernhoutseweg in Wernhout. De auto belandde na de botsing in een sloot.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Spanjaardsdreef. De tractor kwam dwars op de weg tot stilstand. Zowel de tractor als auto raakten flink beschadigd.

De weg was in beide richtingen tijdelijk dicht. De twee gewonden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

  • Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
    Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
  • Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
  • Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

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