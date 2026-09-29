Afval gedumpt midden op zandpad Holeweg

Op het zandpad van de Holeweg in Heeze is afval gedumpt. Wandelaars reageerden verbijsterd op de hoeveelheid afval die zij daar aantroffen.

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Volgens de wandelaars ligt het afval midden op het zandpad. Zij beschrijven de hoeveelheid als vergelijkbaar met de inhoud van een volle kiepaanhanger. Het maakt het pad moeilijk begaanbaar voor wie er wil wandelen.

Het is niet duidelijk wie het afval heeft achtergelaten en op welk moment dit is gebeurd. De dump zorgt voor frustratie onder de mensen die het pad regelmatig gebruiken.

De Holeweg is een zandpad dat vaak wordt gebruikt door wandelaars en fietsers. Het dumpen van afval op plekken als deze is een terugkerend probleem in de regio.

Afvaldumping veroorzaakt niet alleen overlast, maar kan ook schadelijk zijn voor de natuur. Het is onduidelijk of er al maatregelen worden genomen om de rommel op te ruimen.