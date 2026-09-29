Huiskamer in Heeze gevuld met bellen en blije gezichten

In verzorgingscentrum Nicasius in Heeze heeft een bijzondere ontmoeting plaatsgevonden. Ouderen en jonge kinderen kwamen samen om te genieten van enorme bellen die werden geblazen tijdens het ouder-kindcafé. Dit evenement vond plaats in het kader van de Week van de Ontmoeting.

Gevonden voor jou

De ochtend stond in het teken van gezelligheid en verbinding tussen generaties. In de huiskamer van Nicasius zorgden de bellen van Marleen Aalbers van Bellen & Bubbels voor veel verwondering. Kinderen prikten de bellen met enthousiasme kapot, terwijl de ouderen toekeken met een glimlach. De activiteit bracht leven in de brouwerij en zorgde voor een uniek samenzijn.

Het ouder-kindcafé kreeg voor deze gelegenheid de naam Boefjes en Barista’s, een concept dat steeds meer bekendheid krijgt in Noord-Brabant. De wekelijkse bijeenkomsten in Heeze vinden normaal plaats in de bibliotheek op dinsdagochtend. De gemeente wil dit soort grotere initiatieven voortaan maandelijks in Nicasius organiseren.

Generaties komen samen

Wat dit evenement zo bijzonder maakt, is de spontane klik tussen jong en oud. De kinderen spelen op de grond, terwijl ouderen genieten van de vrolijke sfeer. Of je nu als ouder zoekt naar een activiteit met je kind, of als bewoner wilt genieten van een levendige middag, dit type ontmoeting biedt voor iedereen wat wils.

Met initiatieven zoals deze wil de gemeente Heeze verbinding en gezelligheid stimuleren. De Week van de Ontmoeting zet dit extra in de schijnwerpers. Het ouder-kindcafé in de bibliotheek blijft wekelijks een plek waar iedereen welkom is.