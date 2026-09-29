KBO Rucphen zoekt dringend nieuwe vrijwilligers

KBO Rucphen heeft nieuwe leden, vrijwilligers en bestuursleden nodig om door te kunnen gaan met het organiseren van activiteiten en belangenbehartiging voor ouderen.

Gevonden voor jou

De seniorenvereniging KBO Rucphen speelt al jarenlang een belangrijke rol in de gemeente Rucphen. De organisatie biedt sociale activiteiten, zoals fietstochten, spelmiddagen en excursies, en brengt ouderen samen. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van senioren en organiseert informatiebijeenkomsten.

Door een tekort aan actieve leden en vrijwilligers staat KBO Rucphen voor een uitdaging. Om ook in de toekomst ontmoetingen, gezelligheid en verbinding tussen ouderen te kunnen blijven faciliteren, zijn nieuwe kartrekkers nodig. Mensen die willen meedenken, organiseren en meehelpen bij de activiteiten van de vereniging.

Enthousiasme belangrijker dan ervaring

De vereniging zoekt vrijwilligers en bestuursleden die graag iets willen betekenen voor anderen. Ervaring is niet vereist, maar enthousiasme en bereidheid om samen te werken zijn wel belangrijk. Of het nu gaat om het organiseren van een activiteit, het ondersteunen achter de schermen of het meedenken over de toekomst van KBO Rucphen: alle hulp is welkom.

Senioren Brabant-Zeeland, de overkoepelende organisatie, en lokale buurverenigingen bieden ondersteuning aan KBO Rucphen. Ook de gemeente Rucphen denkt actief mee over manieren om de vereniging te versterken.

Ondersteuning uit de regio

Senioren uit Rucphen die lid willen worden, kunnen zich aanmelden bij Cees Evers, voorzitter van SeniorenBelang Sprundel en kring-voorzitter. Hij kan ook meer informatie geven aan 50-plussers die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk of een bestuursfunctie. Samen wil de vereniging werken aan een actieve en toekomstbestendige seniorengemeenschap.