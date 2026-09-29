Nieuwe website over energietransitie gelanceerd

De Rijksoverheid heeft een nieuwe website gelanceerd over de energietransitie. Op energietransitie.nl is informatie te vinden over energieprojecten, actuele thema’s en veranderingen in Nederland. Ook Noord-Brabant speelt een belangrijke rol bij grote energieprojecten die hier plaatsvinden.

Gevonden voor jou

De website energietransitie.nl biedt een overzicht van energieprojecten en ontwikkelingen in Nederland. Via een interactieve kaart kunnen bezoekers zien welke projecten worden voorbereid, ontwikkeld of uitgevoerd. Daarnaast is er uitgebreide informatie over specifieke rijksprojecten en -programma’s.

Voor Noord-Brabant zijn er diverse projecten die deel uitmaken van de energietransitie. Onder andere het Zuid-West 380 kV Oost-project tussen Rilland en Tilburg, de 380 kV-verbinding van Geertruidenberg naar Krimpen aan de IJssel, en geothermie in Plukmade maken deel uit van de plannen.

Brabantse energieprojecten

Andere belangrijke initiatieven in de regio zijn Nederwiek 3 en DRC West. Deze projecten dragen bij aan de verduurzaming van de energievoorziening en het uitbreiden van het netwerk. De energietransitie brengt grote veranderingen met zich mee in de manier waarop energie wordt opgewekt, vervoerd en gebruikt.

De website moedigt bezoekers aan om actief deel te nemen aan de energietransitie. Bij rijksprojecten kunnen mensen meedenken en participeren. Dit biedt kansen om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland, inclusief projecten in Noord-Brabant.