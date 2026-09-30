Drie auto's verwoest door brand, buurtbewoners redden andere auto's

Drie auto's zijn in de nacht van dinsdag op woensdag verwoest door een brand aan de Louis Pasteurstraat in Waspik. Een vierde auto raakte beschadigd. Buurtbewoners konden andere auto's die in de buurt stonden nog op tijd weghalen.

De brand werd rond kwart over vijf 's nachts gemeld. Toen de brandweer aankwam, stonden drie auto's al in brand. Door de hitte en het vuur raakten die zo zwaar beschadigd dat ze als verloren worden beschouwd. Ze worden door takelwagens afgevoerd.

Harde knallen

Verschillende buurtbewoners werden wakker van harde knallen. Die werden veroorzaakt door banden die tijdens de brand sprongen. Een aantal mensen ging daarop naar buiten om te kijken wat er aan de hand was.

Omwonenden wisten meerdere auto's die vlak bij de brand stonden te verplaatsen. Daardoor bleven die voertuigen gespaard.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Omwonenden denken dat de auto's mogelijk zijn aangestoken. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.