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Man (22) opgepakt in Tilburg, politie vindt vuurwapen in prullenbak
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De politie heeft dinsdagavond in Tilburg een man van 22 opgepakt. Hij is verdacht van wapenbezit. Agenten kregen aan het begin van de avond een melding dat de man mogelijk een vuurwapen had. Het wapen lag uiteindelijk in een prullenbak, enkele straten van zijn huis vandaan.
Na de melding gingen agenten kijken in en rond het huis van de man aan het Textielplein. Toen de man langs de agenten liep, controleerden ze hem en hielden ze hem aan. Op dat moment had hij geen vuurwapen bij zich.
Munitie in huis
Het vuurwapen vonden agenten enkele straten verderop in een prullenbak. Ook doorzochten ze het huis van de man. Daarbij vonden ze munitie.
De politie onderzoekt de zaak verder.
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