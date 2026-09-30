Bouw Loverbosch III in Asten blijft op koers

In Loverbosch III in Asten worden 25 sociale huurappartementen gebouwd. Het project kende flinke uitdagingen door het faillissement van de leverancier, maar door snelle actie van Bergopwaarts en de gemeente Asten blijft de oplevering eind 2026 haalbaar.

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De nieuwe appartementen worden grotendeels prefab gebouwd, wat betekent dat ze in een fabriek worden samengesteld en daarna op locatie geplaatst. Deze methode verkort de bouwtijd en vermindert de overlast voor de omgeving. Toen de leverancier in maart failliet ging, ontstonden echter grote problemen. De al grotendeels gebouwde modules stonden nog in de fabriek en konden niet zomaar worden opgeëist door Bergopwaarts. Een juridisch traject was nodig om de onderdelen veilig te stellen.

Het transport van de modules naar Asten bleek een grote uitdaging. De zes meter brede en vijftig ton zware modules werden ’s nachts vervoerd, waarbij de gemeente Asten hielp door rijplaten te plaatsen om de route te verbreden. Op de bouwplaats zelf speelde hevige regenval parten, waardoor de bouwput vol water liep. Met pompen werd het water weggehaald, zodat het plaatsen van de modules door kon gaan.

Nieuwe obstakels tijdens bouw

Naast de vertraging door het faillissement bleken sommige onderdelen van het bouwpakket te ontbreken. Onder andere stelplaten, nodig voor het goed plaatsen van de modules, moesten snel elders worden geproduceerd. De problemen zorgden ervoor dat de oorspronkelijke planning niet meer haalbaar was.

Dankzij nauwe samenwerking tussen Bergopwaarts en de gemeente Asten kon het project toch doorgaan. De gemeente dacht actief mee over de aangepaste planning en bood praktische hulp, zoals bij het transport. Zonder deze samenwerking hadden de modules eerst tijdelijk elders opgeslagen moeten worden, wat extra tijd en kosten had betekend.

Oplevering eind 2026

De bouw van Loverbosch III in Asten is inmiddels in volle gang. De betrokkenheid van alle partijen heeft het project op koers gehouden. Naar verwachting ontvangen de bewoners eind 2026 de sleutel van hun nieuwe sociale huurappartementen.