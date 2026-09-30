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Parkeerplaatsen in Raamsdonksveer tijdelijk toegestaan tot november 2028
De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk gebruik van parkeerplaatsen op Hoge Veer 1 in Raamsdonksveer. De vergunning geldt tot november 2028.
Het gaat om een besluit dat op 21 september 2026 is genomen. De aanvraag, met zaaknummer Z2026-00000608, vroeg om af te wijken van regels in het Omgevingsplan. Deze afwijking maakt het mogelijk om de al aangelegde parkeerplaatsen tijdelijk te gebruiken.
De parkeerplaatsen bevinden zich op de locatie Hoge Veer 1, 4941KH Raamsdonksveer. Het besluit geldt tot november 2028.
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