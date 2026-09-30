Parkeerplaatsen in Raamsdonksveer tijdelijk toegestaan tot november 2028

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk gebruik van parkeerplaatsen op Hoge Veer 1 in Raamsdonksveer. De vergunning geldt tot november 2028.

Gevonden voor jou

Het gaat om een besluit dat op 21 september 2026 is genomen. De aanvraag, met zaaknummer Z2026-00000608, vroeg om af te wijken van regels in het Omgevingsplan. Deze afwijking maakt het mogelijk om de al aangelegde parkeerplaatsen tijdelijk te gebruiken.