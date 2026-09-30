Bezwaarschriftencommissie behandelt last onder dwangsom en boomkap

Op woensdag 7 oktober behandelt de bezwaarschriftencommissie in Geertruidenberg een last onder dwangsom en een aanvraag voor het kappen van een boom.

Gevonden voor jou

De openbare zitting vindt plaats om half zes ’s avonds in het gemeentehuis van Geertruidenberg. Tijdens de hoorzitting komen twee bezwaarschriften aan bod. Het eerste bezwaar richt zich tegen een opgelegde dwangsom. Dit wordt om 17:30 uur besproken.

Het tweede bezwaar gaat over de weigering van een aanvraag om een boom van de bomenlijst te mogen kappen. Dit onderwerp staat om 18:00 uur op de agenda.