Vergunning verleend voor kappen van boom in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het kappen van een boom in Raamsdonksveer. Het gaat om een boom in de groenstrook aan de Rijtselaan, bij Groenstraat 2.

Gevonden voor jou

Op 21 september 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg besloten dat een boom in de groenstrook aan de Rijtselaan, tegenover Groenstraat 2, mag worden gekapt. De aanvraag hiervoor had zaaknummer Z2026-00000712.

De vergunning is verleend voor het vellen van een houtopstand. Dit houdt in dat de boom volledig mag worden verwijderd.