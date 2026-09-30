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Vergunning verleend voor kappen van boom in Raamsdonksveer
De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het kappen van een boom in Raamsdonksveer. Het gaat om een boom in de groenstrook aan de Rijtselaan, bij Groenstraat 2.
Op 21 september 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg besloten dat een boom in de groenstrook aan de Rijtselaan, tegenover Groenstraat 2, mag worden gekapt. De aanvraag hiervoor had zaaknummer Z2026-00000712.
De vergunning is verleend voor het vellen van een houtopstand. Dit houdt in dat de boom volledig mag worden verwijderd.
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