Bomen verplaatst in groenstrook Ranonkelstraat Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het verplanten van twee bomen in de groenstrook aan de Ranonkelstraat in Raamsdonksveer. Het besluit is op 21 september 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De bomen worden verplaatst vanwege werkzaamheden in de groenstrook. Het gaat om het vellen en vervolgens verplanten van twee bomen. Dit type vergunning is nodig omdat het ingrijpt in de lokale natuur en het milieu.

Wie meer wil weten over het besluit, kan de stukken opvragen bij de gemeente Geertruidenberg. Neem hiervoor contact op met de gemeente.