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Vergunning voor expatshousing in Raamsdonksveer geweigerd
De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning geweigerd voor expatshousing op industrieterrein Dombosch II in Raamsdonksveer.
Het gaat om een aanvraag voor een afwijking van de regels in het Omgevingsplan. De locatie betreft Oeverkruid 13 op het industrieterrein Dombosch II. Het besluit is genomen op 21 september 2026 en heeft zaaknummer Z2026-00000406.
De vergunning zou het mogelijk maken om expatshousing te realiseren in het hart van het industrieterrein. De gemeente heeft echter besloten deze aanvraag niet toe te staan.
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