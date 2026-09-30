Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor expatshousing in Raamsdonksveer geweigerd

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning geweigerd voor expatshousing op industrieterrein Dombosch II in Raamsdonksveer.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een afwijking van de regels in het Omgevingsplan. De locatie betreft Oeverkruid 13 op het industrieterrein Dombosch II. Het besluit is genomen op 21 september 2026 en heeft zaaknummer Z2026-00000406.

De vergunning zou het mogelijk maken om expatshousing te realiseren in het hart van het industrieterrein. De gemeente heeft echter besloten deze aanvraag niet toe te staan.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geertruidenberg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.