Woonfunctie en nieuwe woning in Duizel vastgesteld

De gemeenteraad van Eersel heeft op 22 september besloten dat een agrarische locatie aan Hoef 25 in Duizel wordt omgevormd tot woonfunctie. Ook komt er een extra vrijstaande woning bij Hoef 23.

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Met dit besluit wordt een voormalige agrarische bedrijfslocatie omgevormd tot een woongebied. Daarnaast wordt een vrijstaande woning toegevoegd op een terrein ten zuidoosten van Hoef 23. Het aangepaste omgevingsplan ligt vanaf 1 oktober tot en met 12 november ter inzage.

Het plan is digitaal in te zien via een speciale website van de overheid. Wie vragen heeft of stukken schriftelijk wil bekijken, kan contact opnemen met de gemeente Eersel via e-mail.