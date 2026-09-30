Navigatie overslaan
Ontdek

Fancy Fair Feestweekend Rijsbergen op zaterdag 3 oktober

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor het Fancy Fair Feestweekend in Rijsbergen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 3 oktober op locatie Koutershof 4.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Zundert heeft op 28 september een besluit genomen over de aanvraag voor het Fancy Fair Feestweekend. Het feest wordt gehouden op zaterdag 3 oktober bij Koutershof 4 in Rijsbergen.

Eventuele verkeersmaatregelen rondom het evenement kun je terugvinden via de website van de gemeente Zundert.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Zundert

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.