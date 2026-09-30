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Fancy Fair Feestweekend Rijsbergen op zaterdag 3 oktober
De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor het Fancy Fair Feestweekend in Rijsbergen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 3 oktober op locatie Koutershof 4.
De burgemeester van Zundert heeft op 28 september een besluit genomen over de aanvraag voor het Fancy Fair Feestweekend. Het feest wordt gehouden op zaterdag 3 oktober bij Koutershof 4 in Rijsbergen.
Eventuele verkeersmaatregelen rondom het evenement kun je terugvinden via de website van de gemeente Zundert.
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