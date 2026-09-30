Woning in Klein Zundert mag verbouwd worden na verleende vergunning

Het college van Zundert heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een woning aan de Eldertstraat in Klein Zundert. De vergunning is op 28 september verzonden.

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De woning aan de Eldertstraat 1 c in Klein Zundert mag worden verbouwd. Het gaat om een technische bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning is verleend. De aanvraag stond geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600691.

De vergunning is door het college van burgemeester en wethouders van Zundert op 28 september 2026 verzonden. Belangrijke details over de verbouwing zijn opgenomen in het besluit.