Burgemeester Zundert geeft wethouders volmacht voor aandeelhoudersvergaderingen

De burgemeester van Zundert heeft drie wethouders gemachtigd om de gemeente te vertegenwoordigen bij aandeelhoudersvergaderingen van verschillende bedrijven.

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Wethouder M.J.G. Voeten mag namens Zundert deelnemen aan vergaderingen van de Bank Nederlandse Gemeenten en Brabant Water. Wethouder R.J.C. Zagers krijgt dezelfde bevoegdheid voor REWIN B.V. en wethouder J.M. Bon voor N.V. Saver. Deze volmachten gelden zolang zij lid zijn van het college van burgemeester en wethouders.

De volmachten vervallen automatisch wanneer een wethouder persoonlijk belang heeft bij een besluit. Bij verhindering kunnen zij de volmacht doorgeven aan een ander collegelid. Het besluit is op 20 september 2026 vastgesteld door burgemeester J.G.P. Vermue.