Wegen in Zundert onttrokken aan openbaarheid

De gemeente Zundert heeft besloten om vier wegen niet langer openbaar te maken.

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Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft vier wegen aan de openbaarheid onttrokken. Het gaat om delen van wegnummer 8793279 en 8793296, en de volledige wegennummers 9000018 en 9000019. Deze wegen hebben geen ontsluitingsfunctie meer of zijn door een alternatieve route overbodig geworden.