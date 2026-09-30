Advertentie
Wegen in Zundert onttrokken aan openbaarheid
De gemeente Zundert heeft besloten om vier wegen niet langer openbaar te maken.
Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft vier wegen aan de openbaarheid onttrokken. Het gaat om delen van wegnummer 8793279 en 8793296, en de volledige wegennummers 9000018 en 9000019. Deze wegen hebben geen ontsluitingsfunctie meer of zijn door een alternatieve route overbodig geworden.
Het besluit is genomen op 11 augustus 2026, nadat het ontwerpbesluit eerder zes weken ter inzage lag. Er zijn geen bezwaren ingediend, waardoor geen wijzigingen in het definitieve besluit nodig waren. De gemeente Zundert heeft hiermee de toegankelijkheid van deze wegen beëindigd.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie