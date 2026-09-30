Hekwerk toegestaan bij Lancasterstraat in Steenbergen

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor een hekwerk bij Lancasterstraat 6 en 8.

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De gemeente Steenbergen heeft op 28 september 2026 een vergunning verleend voor het plaatsen van een hekwerk bij Lancasterstraat 6 en 8. Het besluit is geregistreerd onder nummer 0851Z260900000251 en naar de aanvrager toegestuurd.

Het hekwerk zal worden geplaatst op het perceel aan deze locatie in Steenbergen. Het besluit is bekendgemaakt en belanghebbenden hebben tot 9 november 2026 de mogelijkheid om bezwaar te maken.