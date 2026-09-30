Vergunning verlengd voor opvang Oekraïners in Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verlengd voor de opvang van Oekraïners bij de Mariahoeve aan de Maarheezerweg-Noord in Leende.

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Het gaat om een tijdelijke omgevingsvergunning voor de locatie Maarheezerweg-Noord 15 in Leende. Deze vergunning maakt het mogelijk om de opvang van Oekraïners op deze plek voort te zetten.

De aanvraag betreft het verlengen van een eerder verleende vergunning en omvat onderdelen zoals bouwen en het handelen in strijd met ruimtelijke ordening. De vergunning is op 23 september 2026 goedgekeurd.