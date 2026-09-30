Advertentie
Band speelt tijdens feest in Sint-Oedenrode op 30 september 2027
De gemeente Meierijstad heeft een melding geaccepteerd voor een feest met live muziek op 30 september 2027 in Sint-Oedenrode.
Op 28 september 2026 heeft de burgemeester van Meierijstad besloten een melding te accepteren voor een incidenteel feest. Het evenement vindt plaats op 30 september 2027 op de Laan van Henkenshage 3 in Sint-Oedenrode.
Tijdens het feest zal een band optreden. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer IF-2026-4650.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie