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Atletiekbaan Etten-Leur klaar voor de toekomst

De atletiekbaan in Etten-Leur heeft een nieuwe toplaag en frisse belijning gekregen. Wethouder Kim van Drongelen heeft de vernieuwde baan op zaterdag officieel geopend.

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Met de renovatie is de baan weer helemaal klaar voor gebruik. Atleten, sportverenigingen en recreatieve sporters kunnen er de komende jaren volop terecht voor trainingen, wedstrijden en andere activiteiten.

De verbeteringen zorgen voor optimale sportomstandigheden en versterken het sportklimaat in Etten-Leur. De baan biedt ruimte aan sporters van alle leeftijden, of je nu je eerste meters maakt of traint voor een persoonlijk record.

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