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Gemeente Etten-Leur weigert vergunning voor huisvesting werknemers

De gemeente Etten-Leur heeft een vergunning geweigerd voor het huisvesten van twintig internationale werknemers aan de Kroonstraat 27.

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Het besluit is op 24 september 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Etten-Leur. Het plan betrof de huisvesting van maximaal twintig internationale werknemers op het adres Kroonstraat 27, maar de aanvraag is afgewezen.

Inwoners van Etten-Leur die meer willen weten over het besluit kunnen contact opnemen met de gemeente. Details over bezwaarprocedures worden niet verder behandeld in dit bericht.

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