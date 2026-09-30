Smartlappen Festival in Etten-Leur krijgt vergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor het Smartlappen Festival op 10 en 11 oktober in het Oderkerkpark in Etten-Leur.

Gevonden voor jou

Het festival vindt plaats op de parkeerplaats bij het Oderkerkpark. Rond het evenement worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. Zo geldt er vanaf 5 oktober om drie uur ’s middags tot 13 oktober om acht uur ’s avonds een parkeerverbod op het parkeerterrein aan de Anna van Berchemlaan, naast het Oderkerkpark.

De maatregelen zijn duidelijk aangegeven met verkeersborden en er worden verkeersregelaars ingezet om alles in goede banen te leiden.