Echtpaar Snepvangers viert 65-jarig huwelijksjubileum

De heer en mevrouw Snepvangers hebben hun 65-jarig huwelijksjubileum gevierd. Het echtpaar ontmoette elkaar ruim 70 jaar geleden in Effen en hun liefde houdt nog steeds stand.

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Het echtpaar Snepvangers heeft onlangs hun 65-jarige huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen tijdens een dansavond in Effen, waar het liefde op het eerste gezicht was. Inmiddels zijn ze een voorbeeld van trouw en verbondenheid.

Burgemeester Marina Starmans van Etten-Leur bracht een bezoek om het paar persoonlijk te feliciteren. Hoewel ze tegenwoordig niet meer samen wonen, brengen ze nog altijd zoveel mogelijk tijd samen door. De gemeente Etten-Leur heeft hen ook officieel gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal.