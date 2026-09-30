Werkzaamheden Peppelgaarde starten in oktober

In Etten-Leur starten in oktober werkzaamheden aan straten en riolering.

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Vanaf begin oktober 2026 gaat aannemer Van den Elshout en De Bont aan de slag in de wijk Peppelgaarde en omliggende straten. De gemeente laat de voetpaden, parkeervakken, rijbanen en het vuilwaterriool vernieuwen. Ook worden aansluitingen vervangen en groenonderhoud uitgevoerd.

Brabant Water en Enexis voeren voorafgaand hieraan werkzaamheden uit aan leidingen en kabels. Deze nutswerkzaamheden duren van week 41 tot en met week 47. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in de wijk eind juli 2027 afgerond.