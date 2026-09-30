Bestemmingsplan Keizerstraat-Venbergseweg niet vastgesteld in Valkenswaard

De gemeenteraad van Valkenswaard heeft besloten het bestemmingsplan ‘Keizerstraat-Venbergseweg’ niet vast te stellen. Het plan zou de integrale ontwikkeling van Lage Heide Zuid in de weg staan.

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Het ontwerpbestemmingsplan ‘Keizerstraat-Venbergseweg’ was bedoeld voor de bouw van dertien woningen. De gemeente kiest nu echter voor een bredere aanpak in het gebied Lage Heide Zuid, waar het plangebied deel van uitmaakt. In deze integrale ontwikkeling is een groene parkzone voorzien met ruimte voor natuur, waterberging, recreatie en maatschappelijke voorzieningen.

Omdat het bestemmingsplan niet past binnen deze plannen, heeft de gemeenteraad op 17 september besloten het plan niet vast te stellen. Door deze keuze kan het gebied zich ontwikkelen volgens de nieuwe visie.