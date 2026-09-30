Grond wordt toegepast in Roosendaalse straten

In Roosendaal is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond of baggerspecie in de Westelaarsestraat en Oostlaarsestraat.

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De melding is verwerkt op 28 september 2026 en gaat over het toepassen van grond of baggerspecie, wat inhoudt dat grond of slib wordt gebruikt om een gebied op te hogen of aan te leggen. Dit kan invloed hebben op de bodem en het milieu.

De locaties waar dit plaatsvindt zijn de Westelaarsestraat en Oostlaarsestraat in Roosendaal. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen tegen deze melding.