Maatwerkvoorschriften voor tuincentrum in Veldhoven

Het tuincentrum aan de Polderstraat 17 in Veldhoven heeft toestemming gekregen voor afwijkende regels van het Omgevingsplan. Het besluit werd genomen op 28 september 2026.

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De gemeente Veldhoven heeft maatwerkvoorschriften vastgesteld voor het tuincentrum van Verberne Invest B.V. aan de Polderstraat 17. Het bedrijf vroeg op 20 augustus 2026 om af te wijken van artikel 22.71 in het Omgevingsplan. Dit artikel bevat standaardregels voor activiteiten binnen de gemeente.

Met het besluit krijgt het tuincentrum aangepaste regels die beter aansluiten bij de specifieke situatie op de locatie. Het besluit werd genomen door het college van burgemeester en wethouders en heeft zaaknummer Z-2026-013527.