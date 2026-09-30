Snelheidswijziging Nelson Mandelaweg Roosendaal ingetrokken

De gemeente Roosendaal heeft het besluit om de snelheid op de Nelson Mandelaweg buiten de bebouwde kom te verhogen naar 80 kilometer per uur ingetrokken. Dit gebeurde na advies van de bezwaarschriftencommissie.

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Het oorspronkelijke besluit om de snelheid op de Nelson Mandelaweg te verhogen van 50 naar 80 kilometer per uur werd genomen op 23 februari 2026. Door bezwaren van meerdere personen en een advies van de bezwaarschriftencommissie is het besluit op 22 september 2026 herroepen.

De commissie concludeerde dat het besluit onvoldoende was onderbouwd en dat aanvullend verkeerskundig onderzoek nodig is. Dit onderzoek kan echter niet binnen de wettelijke termijn worden afgerond, waardoor het besluit is ingetrokken.

Het intrekken van het besluit houdt in dat de verkeersborden voor 50 kilometer per uur opnieuw worden geplaatst. Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft het advies van de commissie volledig overgenomen.