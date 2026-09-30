Bodemenergiesysteem gepland aan Blaarthemseweg in Veldhoven

Bij Bergmans Grondboringen in Veldhoven is een melding gedaan voor een bodemenergiesysteem.

Gevonden voor jou

Op Blaarthemseweg 53 in Veldhoven heeft Bergmans Grondboringen B.V. een kennisgeving ingediend voor het aanleggen en in gebruik nemen van een gesloten bodemenergiesysteem. De melding is op 21 september 2026 ontvangen.

Een gesloten bodemenergiesysteem wordt gebruikt om warmte en koude in de bodem op te slaan voor later gebruik. Dit systeem kan bijvoorbeeld bijdragen aan duurzame verwarming van gebouwen. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is enkel bedoeld als mededeling. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.