Veldhoven stelt regels tegen misstanden in verhuur

De gemeente Veldhoven heeft een nieuwe beleidsregel vastgesteld om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan. Dit kader biedt duidelijke richtlijnen voor handhaving bij overtredingen van de Wet goed verhuurderschap.

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De beleidsregel is bedoeld om misstanden zoals intimidatie, discriminatie en financieel onrechtmatig handelen door verhuurders aan te pakken. Bij een eerste overtreding kan het college van burgemeester en wethouders een waarschuwing geven, maar in ernstige gevallen wordt direct een boete opgelegd. Boetes variëren afhankelijk van de aard van de overtreding en worden hoger bij herhaling.

De regels gelden voor alle woon- en verblijfsruimten in Veldhoven en zijn gericht op zowel particuliere verhuurders als bedrijfsmatige exploitanten. Het college kan gegevens van overtreders openbaar maken, maar weegt hierbij zorgvuldig de privacy en andere belangen af. De beleidsregel is officieel in werking getreden na bekendmaking op 15 september 2026.