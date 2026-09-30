Vergunning verleend voor dakwijziging woning in Neerkant

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het aanpassen van het dak van een woning aan Meigraaf 12 in Neerkant. Het besluit is genomen op 28 september.

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Het gaat om een vergunning voor een bouwactiviteit, waarbij het dak van de woning wordt gewijzigd. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1343.

Het besluit, inclusief bijbehorende stukken, is beschikbaar voor inzage. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de gemeente Deurne om de documenten te bekijken.