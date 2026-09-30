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Vergunning verleend voor verbouwing loods in Deurne
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een loods aan de Klaverweg.
Op 28 september 2026 heeft de gemeente Deurne toestemming gegeven voor een interne verbouwing van een bestaande loods aan de Klaverweg 4. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1298.
De vergunning betreft een bouwtechnische activiteit. Meer informatie over het besluit en de bijbehorende stukken is beschikbaar bij de gemeente Deurne. Het besluit treedt per direct in werking.
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