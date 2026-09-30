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Sinterklaas komt op 15 november naar Nuenen
Op zondag 15 november 2026 trekt Sinterklaas met een feestelijke optocht door Nuenen. De route eindigt bij de H. Clemenskerk, waar vanaf half twee leuke kinderactiviteiten plaatsvinden.
De intocht begint om half twaalf en voert de Sint en zijn Pieten langs verschillende straten in Nuenen, waaronder de Kerkstraat, Lindenlaan en Mgr. Cuytenlaan. De optocht eindigt bij de H. Clemenskerk aan het Park.
Na afloop van de optocht kunnen kinderen vanaf half twee terecht in de kerk voor gezellige activiteiten. Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen organiseert het evenement. De vergunning voor de intocht is op 22 september verleend.
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