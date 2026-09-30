Veldhoven start tijdelijke subsidie voor betere glasisolatie

Veldhoven heeft een tijdelijke regeling opgezet om slecht geïsoleerd glas in woningen te vervangen. Eigenaren kunnen tot maximaal 2.150 euro subsidie krijgen, zonder het bedrag voor te schieten.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven heeft de ‘Tijdelijke Subsidieregeling glasisolatie’ vastgesteld. Hiermee wil het college van burgemeester en wethouders eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen ondersteunen bij het vervangen van glas met een lage isolatiewaarde door beter isolerend glas. Dit draagt bij aan lagere energiekosten en een vermindering van CO₂-uitstoot.

De regeling is bedoeld voor grondgebonden koopwoningen met een energielabel van D, E, F of G, of vergelijkbare isolatietoestand. Bij uitzondering komen ook woningen met label C of zonder energielabel in aanmerking, mits er minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen zijn, waaronder ramen. Het subsidieplafond voor deze pilot is 217.000 euro, voldoende voor maximaal 100 woningen.

De glaszetter, die door de gemeente is geselecteerd, verzorgt namens de eigenaar-bewoner de aanvraag en ontvangt de subsidie rechtstreeks van het college. Eigenaren hoeven het bedrag dus niet voor te schieten. De regeling is sinds de bekendmaking actief en loopt maximaal drie maanden, tenzij het plafond eerder bereikt wordt.