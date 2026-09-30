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Verlenging beslistermijn woninguitbreiding Beatrixstraat in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft de beslistermijn voor een woninguitbreiding aan de Beatrixstraat 25 verlengd. Het gaat om zes extra weken tot 7 november 2026.

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De aanvraag betreft een uitbreiding van een woning aan de Beatrixstraat 25 in Nuenen. Burgemeester en wethouders hebben besloten de termijn voor het nemen van een beslissing te verlengen.

Deze verlenging houdt in dat er nu uiterlijk 7 november 2026 een besluit wordt genomen over de aanvraag. Het zaaknummer dat hieraan gekoppeld is, luidt 08203778790.

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