Bedrijf mag deel bestaand gebouw gebruiken in Nuenen

In Nuenen is toestemming gegeven om een deel van een gebouw aan Eeneind 32 te gebruiken voor bedrijfsactiviteiten.

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De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een vergunning verleend voor het gebruik van een deel van het pand aan Eeneind 32. Het besluit is verzonden op 28 september 2026 en de vergunning gaat de dag erna in.

Het gebouw krijgt een nieuwe bestemming die deels wordt ingericht voor bedrijfsdoeleinden. De vergunning is gekoppeld aan zaaknummer 08203633109. Belangstellenden kunnen de stukken digitaal opvragen via een e-mail naar de gemeente.