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Vleermuispaalkasten geplaatst in Nuenen

In Nuenen zijn vier vleermuispaalkasten geplaatst op verschillende percelen. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

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De vier vleermuispaalkasten zijn neergezet op de percelen F 4591, E 6956, E 10164 en E 5233. Het besluit is op 28 september 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

De vergunning is bedoeld om vleermuizen een veilige plek te bieden. Het besluit is officieel van kracht vanaf de dag na de verzenddatum. Hiermee wordt invulling gegeven aan natuurbeheer op lokaal niveau.

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