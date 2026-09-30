Advertentie
Uitstel voor plaatsing dakkapel in Best
De gemeente Best heeft de beslissing op een vergunningsaanvraag voor een dakkapel aan de Kloofbeitel met zes weken uitgesteld.
De aanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel op zowel de voor- als achtergevel van het pand aan Kloofbeitel 6 in Best. Deze bouwactiviteit valt onder het omgevingsplan.
Het uitstel is gekoppeld aan dossiernummer Z2026-00001494. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar worden gemaakt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie