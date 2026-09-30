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Uitstel voor plaatsing dakkapel in Best

De gemeente Best heeft de beslissing op een vergunningsaanvraag voor een dakkapel aan de Kloofbeitel met zes weken uitgesteld.

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De aanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel op zowel de voor- als achtergevel van het pand aan Kloofbeitel 6 in Best. Deze bouwactiviteit valt onder het omgevingsplan.

Het uitstel is gekoppeld aan dossiernummer Z2026-00001494. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar worden gemaakt.

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