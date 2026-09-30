Best Wool Carpets breidt uit met nieuwe installaties

Best Wool Carpets in Best heeft plannen om twee nieuwe lijnen te realiseren voor het maken en recyclen van tapijten.

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Het bedrijf aan de Kanaaldijk in Best heeft een melding gedaan bij de gemeente voor het plaatsen van een lamineerlijn en een recyclinglijn. Daarnaast wordt een flexibel aantal tuftmachines vastgelegd voor de productie van tapijten.

Deze meldingen vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en zijn op 30 juni 2025 ingediend. Bij dergelijke meldingen is er geen mogelijkheid tot bezwaar, omdat het enkel om een kennisgeving gaat.