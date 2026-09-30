Best stelt omgevingsplan Kapelweg 22 vast

De gemeenteraad van Best heeft het omgevingsplan voor Kapelweg 22 vastgesteld. Dit plan maakt ruimte voor twee bouwkavels en de verlenging van een openbare weg.

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Het perceel aan de Kapelweg 22 in Best had oorspronkelijk een agrarische bestemming, maar dat is nu gewijzigd. Bij de vaststelling zijn aanpassingen gedaan ten opzichte van het eerdere ontwerpplan. Zo zijn de regels uit het uitwerkingsplan Aarlesche Erven fase IV losgekoppeld en opnieuw geschreven, waardoor het plan makkelijker te begrijpen is voor inwoners.

Het vastgestelde plan is vanaf 1 oktober tot en met 12 november 2026 te bekijken in het gemeentehuis van Best. Het plan wordt pas op 12 november 2026 officieel van kracht, aan het eind van de beroepstermijn. Tot die tijd kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State.