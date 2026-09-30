Duurzame Huizen Route: stel je verduurzaamde woning open

Huiseigenaren in Oirschot kunnen hun verduurzaamde woning tonen tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route. Op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november openen deelnemers hun huis en delen ze tips over isolatie, warmtepompen en meer.

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Inwoners van Oirschot die hun woning hebben verduurzaamd, krijgen de kans om anderen te inspireren tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route. Tijdens de Open Dagen op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november kunnen deelnemers hun huis openstellen en vertellen over de verbeteringen die zij hebben aangebracht.

Huiseigenaren kunnen bijvoorbeeld uitleggen hoe zij hun huis hebben geïsoleerd, HR++ glas hebben geplaatst, ventilatie hebben verbeterd of een (hybride) warmtepomp hebben geïnstalleerd. Deze ervaringen zijn waardevol voor anderen die op zoek zijn naar praktische tips en oplossingen voor het verduurzamen van hun eigen woning.

Zelf tijd en bezoekers kiezen

Deelnemers bepalen zelf op welke van de twee zaterdagen ze hun woning openstellen. Ook de tijden en het aantal bezoekers zijn naar eigen wens in te vullen. Tijdens een rondleiding of gesprek kunnen zij toelichten wat goed werkt, welke keuzes zij hebben gemaakt en wat zij achteraf anders zouden doen.

De Open Dagen zijn bedoeld om andere huiseigenaren te helpen bij het nemen van beslissingen over verduurzaming. Samen wordt er gewerkt aan een duurzamer Oirschot.

Meer informatie en aanmelden kan via de website van de Nationale Duurzame Huizen Route.