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Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij Maximastraat in St. Willebrord

De gemeente Rucphen heeft besloten om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te realiseren nabij Maximastraat 21 in St. Willebrord. Dit gebeurt door het plaatsen van een verkeersbord.

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De parkeerplaats is bedoeld voor een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart. Uit onderzoek blijkt dat in de omgeving sprake is van een behoorlijke parkeerdruk en dat de aanvrager geen eigen garage of parkeerplek heeft. De politie heeft vooraf overleg gehad over het besluit.

De parkeerplaats wordt aangeduid met bord E6, voorzien van een kenteken. Het besluit is vanaf vandaag zes weken in te zien in het gemeentehuis van Rucphen.

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