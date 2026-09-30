Advertentie
Verkeersmaatregelen tijdens Sinterklaasintocht Oisterwijk
Op zondag 15 november 2026 worden straten in Oisterwijk afgesloten voor de Sinterklaasintocht.
Van één uur tot vier uur 's middags zijn verschillende straten in Oisterwijk niet toegankelijk voor verkeer. Alleen voetgangers mogen dan gebruik maken van de wegen. Het gaat onder meer om de Spoorlaan, Stationsstraat en Kerkstraat.
Ook delen van De Lind en de Dorpsstraat vallen onder de afsluitingen. Zodra de intocht voorbij is, worden de maatregelen opgeheven.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie