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Halloweentocht zorgt voor verkeersmaatregel in Haaren

Op 31 oktober wordt in Haaren een deel van de Wethouder Bressersstraat afgesloten voor verkeer vanwege een Halloweentocht.

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De afsluiting geldt van huisnummer 1 tot en met 23 en is van kracht tussen vijf uur en tien uur ’s avonds. Alleen voetgangers mogen in dit deel van de straat komen.

De tijdelijke maatregel is genomen om de Halloweentocht veilig te laten verlopen. Het evenement trekt naar verwachting veel bezoekers.

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