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Taxatie van edelmetalen op 3 december in Oisterwijk

Op 3 december organiseert Bakker Edelmetaal een taxatie van edelmetalen in Oisterwijk.

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Bakker Edelmetaal heeft een melding ingediend voor een taxatie van edelmetalen. Het evenement vindt plaats op 3 december 2026 in Wijkcentrum Pannenschuur aan de Lavendel 9 in Oisterwijk. Bezoekers kunnen tussen tien uur 's ochtends en vier uur 's middags hun edelmetalen laten taxeren.

Het wijkcentrum biedt ruimte voor dit soort bijeenkomsten, waarbij mensen de waarde van hun goud, zilver en andere edelmetalen kunnen laten vaststellen door experts.

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